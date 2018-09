Kindergärten : Zwischenbericht: Reform der Kita-Finanzierung vorgestellt

von dpa

20. September 2018, 14:36 Uhr

Alle Kitas in Schleswig-Holstein sollen künftig die Qualitätsstandards einer Modellkindertagesstätte erfüllen. Wenn Träger und Standortgemeinden Angebote draufsatteln wollen, müssen sie das selbst finanzieren. Das geht aus den Plänen der Landesregierung für eine neue Kita-Finanzierung hervor, die Sozialstaatssekretär Matthias Badenhop am Donnerstag mit einem Zwischenbericht dem Sozialausschuss des Landtags erläuterte. Das künftige Gesetz zur Kita-Finanzierung soll 2020 in Kraft treten. Die Elternbeiträge, die bisher im Norden bis zu 800 Euro im Monat betragen, sollen ab 1. August 2020 auf einen landeseinheitlichen Betrag für einen Ganztagsplatz für Einrichtungen und Tagespflege gedeckelt werden. Dann entfällt auch das bisher den Eltern gezahlte Krippengeld.