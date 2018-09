Handball : Zwillingsduell bei der SG Flensburg-Handewitt

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt sorgen beim ihrem ersten Heimspiel in der laufenden Champions-League-Saison für ein Novum. In der Partie des Deutschen Meisters gegen RK Zagreb trifft SG-Torhüter Benjamin Buric heute auf seinen Zwillingsbruder Senjamin, der beim kroatischen Rekordchampion als Kreisläufer spielt. Eine solche Konstellation hat es in der Champions League bislang noch nicht gegeben. Senjamin dürfe «vier bis fünf Tore machen - und ich nehme die beiden Punkte», sagte Benjamin Buric dem Norddeutschen Rundfunk.

von dpa

19. September 2018, 01:51 Uhr

Die Mannschaft von SG-Trainer Maik Machulla will nach dem 34:31-Auftaktsieg beim französischen Vertreter HBC Nantes vor heimischem Publikum nachlegen. Wettbewerbsübergreifend haben die Flensburger acht Spiele in Serie gewonnen. Gegen Zagreb haben die Norddeutschen neun von zwölf Spielen für sich entschieden. Vor heimischem Publikum gab es sechs Siege. Die Kroaten hatten ihr Auftaktspiel gegen Pick Szeged aus Ungarn 23:24 verloren.

«Ich freue mich riesig», sagte der norwegische Linksaußen Magnus Jøndal vor seiner Champions-League-Heimpremiere im Trikot der Flensburger: «Die europäische Königsklasse war einer der Gründe, weshalb ich im Sommer zur SG gewechselt bin.»