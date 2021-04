Fußball : Zweitligist Holstein Kiel holt Gladbacher Benger

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Marcel Benger für die neue Saison verpflichtet.

Kiel | Der defensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Nach Angaben der Kieler vom Montag erhält der 22-Jährige einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. Benger spielte in Gladbach in den Nachwuchsmannschaften der U17 und U19 und seit 2017 für die U23. Er absolvierte ein Bundesliga-Spiel und 90 Partien in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.