Fußball : Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel gewinnt 4:0 gegen Angeln

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat seine Testspielerfolge fortgesetzt. Der Aufsteiger bezwang am Dienstagabend in Kappeln den schleswig-holsteinischen Verbandsligisten FC Angeln 02 mit 4:0. (2:0). Die Tore erzielten Amara Condé, Ilir Azemi, Dominick Drexler und Tim Siedschlag. In den Testpartien zuvor war die Mannschaft von Trainer Markus Anfang gegen den Gettorfer SC mit 13:0 und den MTV Tellingstedt mit 9:0 erfolgreich.