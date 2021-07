Krankheiten : Zweitimpfungen mit mRNA-Impfstoff in Schleswig-Holstein

Wer bereits mit Astrazeneca geimpft wurde, erhält in Schleswig-Holstein bei der Zweitimpfung Biontech oder Moderna. Die Termine in den Impfzentren bleiben bestehen. Schwieriger sieht es in den Arztpraxen aus.

Kiel | Die Menschen in Schleswig-Holstein können sich in den Impfzentren nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca bei der Zweitimpfung ab sofort Biontech/Pfizer oder Moderna geben lassen. „Selbstverständlich wird Schleswig-Holstein - wie 15 andere Bundesländer - die Empfehlung der ständigen Impfkommission umsetzen“, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) ...

