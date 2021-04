Energie : Zweites Schiff mit Rohrverlegung für Nord Stream 2 gestartet

Für die umstrittene Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 hat ein zweites Schiff mit der Verlegung von Rohren begonnen.

Bornholm | Nach erfolgreichen Tests habe das russische Pipeline-Verlegeschiff „Akademik Tscherski“ Verlegearbeiten in dänischen Gewässern aufgenommen, teilte die Nord Stream 2 AG am Dienstag mit. Bereits seit Anfang Februar verlegt die russische „Fortuna“ in dänischen Gewässern Rohre. Der Doppelstrang, der einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von R...

