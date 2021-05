Basketball : Zweite Niederlage gegen Alba: Towers droht Playoff-Aus

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat auch sein zweites Spiel gegen Alba Berlin in den Viertelfinal-Playoffs („Best of five“) verloren.

Berlin | Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat auch sein zweites Spiel gegen Alba Berlin in den Viertelfinal-Playoffs („Best of five“) verloren. Am Samstag unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles mit 83:95 (41:48) beim Titelverteidiger und muss nun am Montag das erste Playoff-Heimspiel in der Vereinsgeschichte gewinnen, um das frühe Ausscheiden z...

