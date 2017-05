Pferdesport : Zweite Derby-Qualifikation in Hamburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

Die zweite Qualifikation zum 88. Spring-Derby steht heute im Mittelpunkt des Reitsport-Klassikers in Hamburg. Nach dem Erfolg von Vorjahres-Derbysieger Billy Twomey aus Irland in der ersten Ausscheidung am Donnerstag möchten sich auf dem Traditionsparcours vor allem die deutschen Reiter empfehlen. Die Prüfung ist mit 24 600 Euro dotiert. Die 88. Auflage des deutschen Spring-Derbys wird am Sonntag entschieden. Dabei werden 120 000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Twomey hatte 2016 mit Diaghilev im Derby triumphiert, als erster ausländischer Reiter seit 19 Jahren.

Zeitplan deutsches Derby

Global Champions Tour Hamburg

Global Champions League in Hamburg

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 06:32 Uhr