Kriminalität : Zwei Verletzte bei Schlägerei in Hamburger Neustadt

von dpa

22. August 2019, 07:30 Uhr

Bei einer Schlägerei in der Hamburger Neustadt sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Menschen leicht verletzt worden. Im Verlauf der Auseinandersetzung am Großneumarkt sollen nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Beteiligte Schüsse in die Luft abgegeben haben. Ob sie dafür eine scharfe Waffe oder eine Schreckschusswaffe verwendeten, war zunächst unklar. Auch zu den Hintergründen des Konflikts und der Anzahl der Beteiligten konnte der Sprecher vorerst keine Angaben machen. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort, um die Schlägerei aufzulösen. Die Beamten nahmem die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf.