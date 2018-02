Brände : Zwei Verletzte bei Küchenbrand in Hamburg

von dpa

05. Februar 2018, 08:07 Uhr

Bei einem Brand in einem Hamburger Mehrfamilienhaus sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte die Küche einer Wohnung im Stadtteil Niendorf am Sonntag gebrannt. Die beiden Bewohner brachten sich in Sicherheit, mussten aber ärztlich versorgt werden. Der Mann erlitt Brandverletzungen, die Frau eine Rauchgasvergiftung. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nun ermittelt die Polizei, wie das Feuer ausbrechen konnte.