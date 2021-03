Brände : Zwei Tote nach Explosion in Haus gefunden

Eine Explosion erschüttert in der Nacht den kleinen Ort Horst in Schleswig-Holstein. Ein Einfamilienhaus wird völlig zerstört. Am Tag danach werden in den Trümmern zwei Leichen gefunden.

Horst | Nach der nächtlichen Explosion in einem Einfamilienhaus in Horst im Kreis Steinburg haben Einsatzkräfte am Donnerstag zwei Leichen in den Trümmern des Hauses gefunden. Die Identifikation der Leichen stehe noch aus, doch man gehe davon aus, dass es sich bei den Toten um die vermissten Bewohner - eine Frau von 56 und ein Mann von 57 Jahren - handele, te...

