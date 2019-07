Notfälle : Zwei Tote in der Lübecker Bucht am Wochenende

Trauriger Sommertag an der Ostsee: Gleich zwei Männer kommen ums Leben - einer beim Surfen, der andere beim Baden. Alle Rettungsbemühungen blieben erfolglos.

von dpa

29. Juli 2019, 13:39 Uhr

Zwei Männer sind am Wochenende in der Lübecker Bucht tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei vom Montag handelt es sich um einen 43 Jahre alten Kitesurfer aus Hamburg und um einen 31-Jährigen aus dem Kreis Stormarn, der mit Verwandten zum Baden nach Scharbeutz gefahren war. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.

Am Wochenende gab es in der Lübecker Bucht wie an der gesamten schleswig-holsteinischen Ostseeküste viel Wind, Wellen und Strömung. Rettungskräfte seien zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt, sagte ein Polizeisprecher.

Der 43-Jährige war den Angaben zufolge am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in Pelzerhaken mit seinem Surfbrett ins Wasser gegangen. Eine Stunde später hörte ein anderer Surfer Hilferufe. Er zog den entkräfteten Mann auf sein Segel und brachte ihn in Richtung Strand. Rettungsschwimmer holten den 43-Jährigen in ein Boot. Alle Reanimationsversuche scheiterten: Im Krankenhaus konnte nur noch der Tod des Surfers festgestellt werden.

Der in Scharbeutz verunglückte Mann war am Samstag kurz vor 18.00 Uhr leblos im Wasser treibend entdeckt worden. Feuerwehrleute und Rettungsschwimmer bargen den 31-Jährigen. Auch bei ihm blieben alle Reanimationsmaßnahmen erfolglos. Der Mann starb am Sonntag in einer Klinik in Lübeck.