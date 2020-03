Unfälle : Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Dithmarschen

Avatar_shz von dpa

23. März 2020, 19:16 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Dithmarschen sind am Montag zwei Männer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Regionalleitstelle in Elmshorn rammte ein Kleintransporter nahe Wesselburen den Anhänger eines Trecker-Gespanns. Die 19 und 20 Jahre alten Insassen wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, wie der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands sagte. Sie mussten aus dem Wrack befreit werden. Der Treckerfahrer erlitt einen Schock. Die L 305 zwischen Wesselburen und dem Eidersperrwerk wurde für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden lang voll gesperrt. Das «Flensburger Tageblatt» berichtete online zunächst darüber.