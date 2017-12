Unfälle : Zwei Tote bei Verkehrsunfällen im Norden

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 11.Dez.2017 | 19:04 Uhr

Zwei Menschen sind bei Verkehrsunfällen in Schleswig-Holstein zum Wochenbeginn ums Leben gekommen. In der Nacht zum Montag starb eine 87 Jahre alte Frau, als ein Auto mit vier Menschen in Kisdorf im Kreis Segeberg gegen einen Baum prallte. Der 64-jährige Fahrer sowie ein 89-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau überlebten den Unfall schwer verletzt. Auf der Autobahn 7 wurde am Montag ein 30-Jähriger von einem Sattelzug überrollt, als er seinen Wagen nach einer Panne mit einem Warndreieck absichern wollte. Der 54 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Auffahrunfall zwischen der Anschlussstelle Bordesholm und dem Bordesholmer Dreieck wurde nach ersten Erkenntnissen mindestens ein Mensch schwer verletzt. Ein Sattelzug schob einen bereits stehenden Lkw auf einen weiteren Lastwagen. Auch ein weiterer Siebeneinhalb-Tonner wurde in den Unfall verwickelt. Die Einsatzkräfte waren unter anderem mit mehreren Rettungswagen und zwei Notarztwagen vor Ort. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten mit schwerem Gerät dauerten bis in den Abend. Helfer des THW leuchteten die Unfallstelle aus. Der Verkehr in Richtung Süden staute sich zeitweise auf etwa 15 Kilometern Länge, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Polizei behinderten Schnee und Eisglätte in der Nacht zum Montag den Verkehr im Norden. In Hamburg und Schleswig-Holstein wurden jedoch nur wenige Glätteunfälle gezählt, die meist glimpflich mit Blechschäden endeten. Im Flug- und Bahnverkehr kam es durch den Wintereinbruch teilweise zu Einschränkungen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD lag der Norden am Montagmorgen nahezu flächendeckend unter einer dünnen Schneedecke. Spitzenreiter waren Osdorf bei Kiel mit neun Zentimetern und Satrup in Mittelangeln mit acht Zentimeter, wie ein DWD-Sprecher sagte. Am Hamburger Flughafen wurden zwei Zentimeter Schneehöhe gemessen.