Kriminalität : Zwei Schwerverletzte bei Messerattacke in Kiel

Blutiger Messerangriff auf ein Paar in Kiel: Die Frau und ihr Lebensgefährte kommen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wird bei seinem Fluchtversuch festgenommen. Sein Motiv bleibt zunächst offen.

Kiel | In Kiel hat ein Mann eine Frau und deren Lebensgefährten mit einem Messer schwer verletzt. Der 48 Jahre alte Tatverdächtige habe den Mann (41) und die Frau (40) am Montagabend mutmaßlich angegriffen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Der Tatverdächtige war zunächst geflüchtet, konnte aber w...

