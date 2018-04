Kriminalität : Zwei Schwerverletzte bei Messerangriff vor Disco in Segeberg

Bei einem Messerangriff vor einer Disco in Bad Segeberg sind zwei Männer am Hals schwer verletzt worden. Ein 29 Jahre alter Tatverdächtiger aus Rendsburg sei auf dem Parkplatz des Tanzclubs festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sein Motiv sei unklar, es lägen Hinweise auf eine psychische Erkrankung vor. Der mutmaßliche Täter soll seine Opfer nach den bisherigen Ermittlungen nicht gekannt haben.

von dpa

15. April 2018, 16:26 Uhr

Nach der Tat in der Nacht zum Sonntag musste ein 23-Jähriger aus Bad Segeberg im Krankenhaus notoperiert werden. Getroffen wurde auch ein 29-Jähriger aus Kiel. Beide seien außer Lebensgefahr, teilten die Beamten mit. Der Tatverdächtige sei weiterhin in Polizeigewahrsam.