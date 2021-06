Kriminalität : Zwei Menschen wohl bei illegalem Autorennen verletzt

Mutmaßlich bei einem illegalen Autorennen sind in der Nacht zum Sonntag im Hamburger Stadtteil Steinwerder zwei Menschen schwer verletzt worden.

Hamburg | Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 20-Jähriger am Samstag gegen 23.35 Uhr mit seinem Wagen und mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung des Container-Terminals Tollerort, wie die Polizei mitteilte. Ein gleichaltriger Autofahrer folgte demnach in geringem Abstand. In Höhe der Howaldtbrücke verlor der Fahrer des ersten Wagens die Kontrolle...

