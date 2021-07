Verkehr : Zwei Menschen bei illegalem Straßenrennen in Kiel verletzt

Bei einem illegalen Straßenrennen sind in der Nacht zum Montag in Kiel zwei Menschen verletzt worden.

Kiel | Beamte beobachteten am Montag gegen 0.27 Uhr, wie zwei Autos an einer Ampel stark beschleunigten, wie die Polizei mitteilte. Einer der Fahrer bemerkte die Streife und lenkte seinen Wagen in eine Nebenstraße. Der andere verlor beim Abbiegen die Kontrolle und prallte mit seinem Pkw gegen eine Mauer. Der 21 Jahre alte Fahrer und sein 20 Jahre alter Beifa...

