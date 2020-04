Kriminalität : Zwei Männer nach Schussverletzung in Hamburg festgenommen

Avatar_shz von dpa

03. April 2020, 21:18 Uhr

In Hamburg ist ein Mann durch einen Schuss verletzt worden. Die Polizei nahm am Freitag zwei verdächtige Männer fest, wie ein Sprecher am Abend sagte. Der Verletzte habe eine Schussverletzung am Bein, sei aber nicht in Lebensgefahr. Zuvor soll es zwischen den Männern in der Nähe der Fischbeker Heide nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Weitere Details waren zunächst unklar. «Die Hintergründe werden ermittelt», sagte der Sprecher. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.