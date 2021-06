Notfälle : Zwei Männer lösen Großeinsatz im Hamburger Stadtparksee aus

Zwei betrunkene Männer haben in der Nacht zum Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr im Stadtparksee ausgelöst.

Hamburg | Passanten hatten die Polizei alarmiert, dass sich dort zwei nackte Männer befänden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Weil zunächst unklar blieb, ob einer der Männer sich möglicherweise noch im See befand, wurde auch die DLRG alarmiert. Daraufhin rückten Feuerwehr und DLRG mit einem größeren Aufgebot an, um nach den Verschwundenen zu suchen. Letztli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.