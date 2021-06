Freizeit : Zwei Mädchen und ein Jugendlicher in Gewässern vermisst

Die hohen Temperaturen locken ins Wasser. Doch der Badespaß birgt auch Gefahren. Mehrere junge Menschen werden im Norden vermisst.

Kollmar | In Gewässern in Hamburg und Schleswig-Holstein werden zwei Mädchen und ein Jugendlicher vermisst: In der Elbe in Kollmar (Kreis Steinburg) suchen Einsatzkräfte seit Samstagabend nach einem Mädchen, das dort baden gegangen war. In der Elbe in Hamburg wird seit Freitagabend ein 15-Jähriger vermisst. Im Einfelder See in Neumünster fehlt ebenfalls seit Fr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.