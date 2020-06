Kriminalität : Zwei Mädchen im Treppenhaus missbraucht

Avatar_shz von dpa

15. Juni 2020, 17:25 Uhr

Auf der Rückkehr vom Spielplatz sind nach Angaben der Hamburger Polizei zwei kleine Mädchen im Stadtteil Wilhelmsburg sexuell missbraucht worden. Der Täter habe die beiden Kinder im Alter von sechs und acht Jahren möglicherweise schon beim Spielen am Sonntagabend beobachtet, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Die Mädchen hätten sich kurze Zeit nach ihrer Mutter auf den Heimweg gemacht. Der Mann sei ihnen vermutlich gefolgt. Im Treppenhaus habe er die Kinder angesprochen und gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen. Als ein Geräusch zu hören gewesen sei, habe der Mann von den Mädchen abgelassen und die beiden Kinder seien in ihre Wohnung gelaufen.