Unfälle : Zwei Lkws einer Firma kollidiert: Fahrer schwer verletzt

Zwei Lastwagen einer Firma sind in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) auf gerader Strecke zusammengestoßen.

Brunsbüttel | Dabei wurde ein Fahrer so schwer verletzt, dass er von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde, wie es von der Feuerwehr am Donnerstag hieß. Beide Lastwagen waren nach dem Zusammenstoß am Mittwochnachmittag von der Fahrbahn abgekommen und in eine Grabenböschung gerutscht. Die Feuerwehr befreite beide Fahrer mit Rettungsgerät aus d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.