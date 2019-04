Unfälle : Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf Autozug auf Sylt

von dpa

25. April 2019, 17:49 Uhr

Bei einem Auffahrunfall während des Beladens des Autozuges auf der Insel Sylt (Kreis Nordfriesland) sind am Donnerstag zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 80 Jahre alter Autofahrer hatte in Westerland am Ende eines Autozugwagens nicht rechtzeitig angehalten und war auf ein auf dem Wagen vor ihm abgestelltes Auto geprallt, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Unfallfahrer und seine ebenfalls im Auto sitzende Tochter wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des zweiten Autos wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Einem Bundespolizeisprecher zufolge war der Autozugverkehr von und nach Westerland für etwa zwei Stunden unterbrochen. Der Personenzugverkehr war von dem Vorfall nicht betroffen.