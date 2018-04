Notfälle : Zwei Leichen in Obdachlosenunterkunft gefunden

Putzkräfte haben am Mittwochmorgen zwei Leichen in einem Obdachlosenheim in Hamburg-Billbrook gefunden. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Das Landeskriminalamt ermittele. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet. Nach deren Angaben war eine der beiden Leichen bereits verwest. Dies wurde von der Polizei nicht bestätigt.

von dpa

18. April 2018, 12:02 Uhr

Einer der beiden Männer wurde am Freitag noch von einem Sozialarbeiter vor dem Zimmer angetroffen, wie eine Sprecherin des zuständigen Betreibers Fördern und Wohnen der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. In der Unterkunft leben 124 obdachlose Männer in privaten Zimmern.

Einmal in der Woche findet nach Angaben der Sprecherin eine Begehung der Unterkunft durch Sozialarbeiter statt. Zusätzlich werde die Unterkunft von einem Hausmeister betreut. «Die Personen leben dort selbstständig», sagte die Sprecherin von Fördern und Wohnen. Bei den Begehungen solle lediglich «nach dem Rechten gesehen werden», so die Sprecherin. Die Bewohner würden nicht kontrolliert.