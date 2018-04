von dpa

18. April 2018, 10:35 Uhr

Putzkräfte haben am Mittwochmorgen zwei Leichen in einem Obdachlosenheim in Hamburg-Billbrook gefunden. Das sagte ein Polizeisprecher. Nähere Erkenntnisse lagen zunächst nicht vor. Das Landeskriminalamt ermittele. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.