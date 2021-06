Freizeit : Zwei Jugendliche tot aus Seen im Norden geborgen

Eine 13-Jährige ertrinkt im Einfelder See, ein 19-Jähriger wird nur noch tot aus einem See in Müssen geborgen. Zwei Jugendliche werden seit dem Wochenende nach einem Bad in der Elbe vermisst. Ein Fall wirft besondere Fragen auf.

Kollmar/Hamburg | In Gewässern in Schleswig-Holstein und Hamburg sind am Wochenende mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und weitere Badende werden vermisst. Am Sonntag entdeckten Feuerwehrleute im Einfelder See bei Neumünster die Leiche einer 13-Jährigen etwa 30 Meter vom Ufer entfernt, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen war seit Freitag vermisst worden. Da...

