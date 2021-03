Brände : Zwei Hunde und eine Katze sterben bei Brand

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Ellerau (Kreis Segeberg) sind am Montagabend zwei Hunde und eine Katze gestorben.

Ellerau | Die Bewohner konnten sich rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen, wurden aber mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Zur Brandursache und der Schadenshöhe machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben. Die Bewohner des Hauses hatten den Angaben zufolge gegen 22.30 Uhr im Bett gelegen u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.