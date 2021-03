Glücksspiele : Zwei Hamburger Lottospieler mit jeweils sechs Richtigen

Gleich zwei Lottospieler aus Hamburg haben bei der jüngsten Ziehung sechs Richtige getippt und jeweils mehr als 860 000 Euro gewonnen.

Hamburg | Das gab Lotto Hamburg am Montag bekannt. Ein dritter Gewinn in gleicher Höhe ging nach Thüringen. Die Gewinnklasse 1 - sechs Richtige plus Superzahl - blieb unbesetzt. Die beiden Sieger-Tippscheine seien am Freitag in verschiedenen Annahmestellen in Hamburg-Eimsbüttel abgegeben worden, sagte eine Sprecherin von Lotto Hamburg. Es sei sehr selten, dass ...

