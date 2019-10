Musik : Zwei Hamburger beim Eurovision Song Contest für San Marino?

Zwei Hamburger wollen mit einer trashigen Hymne für San Marino beim Eurovision Song Contest 2020 starten. Pascal Strehler, Autor bei NDR Kultur, und Robert Hauspurg, Moderator bei Bremen Zwei, haben ihr Lied mit dem Titel «San Mariyes - San Marino» bereits fertig, heißt es auf der Homepage des Eurovision Song Contest (ESC). Unter ihren Künstler-Identitäten Pascal van der Straaten und Francesco Fragile hätten sie sich beim san-marinesischen Sender SMRTV beworben. Auch die «Bild»-Zeitung (Montag) hatte berichtet.

Avatar_shz von dpa

21. Oktober 2019, 14:15 Uhr

Hauspurg tritt in seiner Musiker-Rolle Fragile als Diplomatensohn aus San Marino auf, Strehler alias van der Straaten als in Rotterdam geborener Schiffskapitän. In dem Video zu dem Song tanzen die beiden zusammen mit zwei Tänzerinnen in einer Tiefgarage um ein Auto mit San-Marino-Flagge und in einem Restaurant.

«Schon als kleine Kinder haben wir Grand Prix geguckt. Ein Lebenstraum, da mal selbst mitzumachen», sagt Hauspurg. «Wir sind eine Mischung aus Abba und Vicky Leandros, rechnen uns gute Chancen aus.» In San Marino waren sie noch nicht, aber sie hätten ein Herz für das kleine Land, «weil es so rebellisch ist wie wir». Falls es nicht klappen sollte, haben sie schon einen Plan B: Dann bewerben sie sich nächstes Jahr für Liechtenstein oder Andorra.