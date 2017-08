Segeln : Zwei deutsche Frauen-Teams segeln bei EM auf Medaillenkurs

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Bei den 49er-Seglern überraschten Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger vom Segel- und Ruderclub Simssee. Die jungen Bayern katapultierten sich zum Auftakt der Hauptrunde mit einem Tagessieg und den Rängen 9 und 3 auf Platz fünf und haben nur 4,5 Punkte Rückstand auf den zweiten Platz. In Führung liegen bei den offenen europäischen Titelkämpfen die Australier David Gilmour und Joel Turner. Die Hoffnungen der Kieler Lokalmatadoren Justus Schmidt und Max Boehme auf eine EM-Medaille waren bereits in der Qualifikation geplatzt, als sie nach verlorenem Protest den Einzug in die Goldflotte verpasst hatten.

Im olympischen Mixed-Katamaran Nacra 17 verteidigte die neu formierte Kieler Crew Paul Kohlhoff/Alicia Stuhlemmer als Neunte ihre Top-Ten-Platzierung. Spitzenreiter sind die Italiener Ruggero Tita und Caterina Banti. Die EM endet am 4. August mit den Medaillenrennen.

EM-Ergebnisse

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 17:55 Uhr