von dpa

28. Juli 2018, 08:23 Uhr

Zwei Busse sind auf einem Betriebsgelände in Hamburg-Bergedorf ausgebrannt. «Ursache war wohl ein technischer Defekt», sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr rückte in der Nacht zum Samstag mit einem größeren Aufgebot an und löschte die Flammen. «Verletzte gab es bei dem Brand nicht», sagte der Sprecher weiter.