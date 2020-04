Brände : Zwei Brände nördlich von Hamburg

Zwei Brände haben am Dienstag nördlich von Hamburg die Feuerwehren in Atem gehalten. Nach einem großflächigen Feuer an der A7 in Quickborn kämpften mehr als 100 Einsatzkräfte am Abend gegen einen ausgedehnten Großbrand auf dem Gelände eines Golfplatzes in Prisdorf (beide Kreis Pinneberg).

Avatar_shz von dpa

21. April 2020, 21:22 Uhr

Dort war aus zunächst noch ungeklärter Ursache ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Ernsthaft verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr niemand. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, hieß es. Sorgen bereiteten umliegende Reetdachhäuser. Die Löscharbeiten sollten sich voraussichtlich bis in die Nachtstunden hinziehen.

Bei dem Brand in Quickborn wurden rund 1000 Quadratmeter Wald und Wiese in Mitleidenschaft gezogen. Die Ursache war zunächst unklar, wie ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes berichtete. Aufgrund des Windes habe sich das Feuer rasch ausgebreitet. Ein Übergreifen auf umliegende Wohnhäuser konnte jedoch verhindert werden. Nach etwa dreieinhalb Stunden hatten die rund achtzig Einsatzkräfte den Brand gelöscht.