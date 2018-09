Brände : Zwei Brände in Hamburger Wohnhäusern

von dpa

22. September 2018, 18:10 Uhr

Die Hamburger Feuerwehr hat am Samstag zwei Brände in Wohnhäusern gelöscht. Bei einem Feuer im Ausschläger Billdeich brannte es in einer Zwischendecke zwischen dem Erdgeschoss und dem Obergeschoss. Ein Anwohner kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Bei einem Feuer in der Tondernstraße brannte ein ausgedehntes Feuer auf einem Balkon, die angrenzende Wohnung war verqualmt. Entgegen ersten Angaben befanden sich keine Menschen in der Wohnung. Bei beiden Einsätzen waren insgesamt etwa 60 Feuerwehrleute im Einsatz.