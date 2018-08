Unfälle : Zwei Autofahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

von dpa

31. August 2018, 08:19 Uhr

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ein Fahrer wurde am Donnerstagabend durch die Wucht des Aufpralls mit seinem Auto in einen Straßengraben geschleudert und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Auch der andere Fahrer verletzte sich schwer. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Aufräumarbeiten war die Bundesstraße 75 in dem Bereich für rund eine Stunde komplett gesperrt.