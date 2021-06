Bau : Zusätzlich 60 Millionen Euro für Sanierung von Hochschulen

Hamburgs Hochschulen erhalten in den kommenden beiden Jahren zusätzlich 60 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsprogramm (HWSP) der Hansestadt.

Hamburg | Das Geld soll für Sanierungsarbeiten an Gebäuden genutzt werden, teilten Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Mittwoch bei Ortsterminen an der Hochschule für Bildende Künste (HfBK) und der Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) mit. Mit der Umsetzung bis Ende 2022 seien die städtischen Un...

