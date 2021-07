American Football : Zum Saisonabschluss ELF-All-Stars gegen USA

Die European League of Football beschließt ihre Saison mit einem Spiel des All-Star-Teams gegen die Nationalmannschaft der USA.

Hamburg | Das teilte die Liga im American Football am Dienstag mit. Die Partie soll am 3. Oktober im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ausgetragen werden. Eine Woche zuvor wird im Championship Game der erste Meister in der europaweiten Liga gekürt. Die Partie wird in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf ausgetragen. An der Premierensaison nehmen acht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.