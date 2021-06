Tourismus : Zum Ferienstart Urlauberansturm an Küsten erwartet

Zum Start der Sommerferien in Schleswig-Holstein haben sich am Samstag zahlreiche Urlauber auf den Weg in die Küstenorte und zu den nordfriesischen Inseln gemacht.

Sylt/Kiel | An der Autozugverladung nach Sylt bildeten sich am Vormittag lange Schlangen. „Die Züge sind heute voll ausgebucht“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB). Am Fähranleger der Wyker Dampfschiff-Reederei (W.D.R.) in Dagebüll warteten Reisende darauf, mit dem Schiff nach Föhr und Amrum überzusetzen. Größere Staus auf der A7 in Richtung Norden ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.