Unfälle : Zugunglück in Dänemark: Günther spricht Mitgefühl aus

Nach dem schweren Zugunglück in Dänemark hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident den Angehörigen der Betroffenen sein Mitgefühl ausgesprochen. «Meine Gedanken und mein tief empfundenes Mitgefühl gelten den Angehörigen der Opfer, den bei dem tragischen Unfall Verletzten wünsche ich baldige Genesung», sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) den «Kieler Nachrichten» (Donnerstag).

von dpa

02. Januar 2019, 22:05 Uhr

Bei dem folgenschwersten Zugunglück in Dänemark seit mehr als drei Jahrzehnten waren am Mittwochmorgen auf der Storebæltbrücke sechs Menschen getötet worden, 16 wurden verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass ein leerer Lastwagenanhänger von einem entgegenkommenden Güterzug herunterfiel und das folgenschwere Unglück in dem Zug mit 131 Fahrgästen und drei Besatzungsmitgliedern an Bord auslöste.

Die Brücke verbindet die dänischen Inseln Fünen und Seeland (Sjælland) und ist damit einer der wichtigsten Verkehrswege Dänemarks.