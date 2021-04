Unfälle : Zug fährt auf sieben Waggons auf: Lokführer schwer verletzt

Ein Zug ist in Schleswig-Holstein nahe der Grenze zu Dänemark auf sieben Güterwaggons aufgefahren und hat so einen schweren Bahnunfall verursacht.

Süderlügum | Ein zwölf Tonnen schwerer Wagen sei hochgeschoben worden und auf die Lok gestürzt, teilte die Bundespolizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Der Lokführer wurde dabei eingeklemmt. Er kam nach dem Unglück am späten Dienstagabend mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Zug sollte den Angaben nach auf der Strecke von Niebüll im Kreis Nordfri...

