Unfälle : Zug fährt auf sieben Waggons auf: Ersatzverkehr eingerichtet

Schwerer Unfall bei Rangierarbeiten: Auf einem Abstellgleis nahe der dänischen Grenze fährt ein Arbeitzug auf Güterwaggons auf. Der Lokführer wird schwer verletzt. Die Bahnstrecke bleibt zunächst gesperrt.

Süderlügum | Nach dem Zugunfall in Süderlügum nahe der dänischen Grenze ist die Bahnstrecke Niebüll- Tondern (Dänemark) am Mittwochvormittag weiterhin gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, war zunächst unklar. In der Nacht zu Mittwoch ist ein Arbeitszug auf einem Abstellgleis nahe der Bahnstrecke ...

