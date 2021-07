Schifffahrt : Zu viel Ammoniumnitrat: Frachter muss Hafen verlassen

Wegen zu viel Ammoniumnitrat an Bord muss ein Frachter der Reederei Hamburg Süd den Hamburger Hafen verlassen.

Hamburg | Die „Cap San Lorenzo“ habe mit rund 1000 Tonnen des für die Düngemittel- und Sprengstoffherstellung verwendeten Stoffes das Doppelte der in Hamburg erlaubten Menge geladen, sagte eine Polizeisprecher am Mittwoch. Das 333 Meter lange Schiff müsse deshalb noch am Abend auslaufen. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet. Ein Sprecher der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.