Verkehr : Zu schnell unterwegs: Polizei stoppt rasende Motorradfahrer

Zwei Motorradfahrer sind am Wochenende von der Hamburger Polizei bei Kontrollen mit stark überhöhter Geschwindigkeit gestoppt worden. Am Samstag sei zunächst ein 32-Jähriger in Hamburg-Stellingen mit 150 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer erwischt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Später hielten die Einsatzkräfte einen 31 Jahre alten Motorradfahrer an, der die Köhlbrandbrücke rund 75 Stundenkilometer zu schnell passiert hatte. Beiden Männern droht nun eine hohe Geldstrafe, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Fahrverbot von drei Monaten.

Polizeimeldung

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 14:09 Uhr