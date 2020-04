Agrar : Zu Ostern Spargel aus Schleswig-Holstein: Ernte gestartet

Schleswig-Holsteins Spargel-Esser können sich auf erste Stangen aus heimischen Anbau freuen. Obwohl auf vielen Betrieben die Arbeitskräfte aus Osteuropa infolge der Corona-Ausbreitung immer noch fehlten, gehe die Ernte langsam los, berichtete Daniela Rixen von der Landwirtschaftskammer. «Eine Stärke unserer heimischen, eher klein strukturierten Familienbetriebe ist der gute direkte Kontakt zu unseren Saisonarbeitskräften, so dass auf einigen Betrieben der Arbeitskräftemangel etwas weniger dramatisch ausfallen dürfte als in anderen Regionen Deutschlands», meinte Andreas Löding vom Arbeitskreis Spargel Schleswig-Holstein.

09. April 2020, 12:18 Uhr

Mit Unterstützung von polnischen und deutschen Erntehelfern hat am Donnerstag auf dem Hof von Andreas Löding in Buchholz im Kreis Herzogtum Lauenburg die Spargelernte begonnen. Größere Probleme mit der Gewinnung von Arbeitskräften habe er bislang nicht, sagte Löding. Zehn Stammkräfte aus Polen seien schon seit drei bis vier Wochen auf dem Hof, weitere Erntehelfer aus Rumänien und Polen stünden schon in den Startlöchern. Unter den 13 Männern, die am Donnerstag zur Ernte aufs Feld gingen, waren auch zwei Neulinge, die bisher in der Gastronomie gearbeitet haben. Sie seien jetzt ohne Beschäftigung und hätten sich deshalb als Erntehelfer gemeldet, sagten sie.