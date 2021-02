Landtag : Zoos und Gartenbaucenter öffnen im Norden zum 1. März

Eisbären und Affen bestaunen - im Norden soll das ab März wieder möglich sein. Außer Zoos sollen auch Gartenbaucenter und Blumenläden aufmachen. Im Landtag muss sich die Regierung trotzdem Kritik anhören.

Kiel | Schleswig-Holstein will angesichts sinkender Infektionszahlen in wenigen Teilbereichen Corona-Bestimmungen behutsam lockern. So sollen Zoos, Wildparks, Gartenbaucenter und Blumenläden zum 1. März öffnen, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Don...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.