Kriminalität : Zollfahnder stellen 40 Kilogramm Haschisch in Auto sicher

Zollfahnder haben nach einer Routinekontrolle an der Autobahn 7 im Kofferraum eines Autos 40 Kilogramm Haschisch entdeckt.

Dätgen | Die Drogen waren in einem besonders hergerichteten Versteck im unteren Bereich des Kofferraums untergebracht, wie ein Zollsprecher am Donnerstag bei der Vorstellung des Funds in Kiel sagte. Weil nach der Kontrolle Ende Januar Drogenspürhunde anschlugen,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.