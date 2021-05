Kriminalität : Zollfahnder entdecken Mengen Dopingmittel und Rauschgift

Große Mengen Rauschgift, Potenz- und Dopingmittel haben Zollfahnder in Hamburg sichergestellt.

Hamburg | Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war bereits in der vergangenen Woche ein verdächtiger 33-Jähriger festgenommen worden, als er gerade unter anderem 500 Potenzpillen an einen Abnehmer verkaufen wollte. Bei der anschließenden Durchsuchung zweier Wohnungen und eines angemieteten Lagerraums entdeckten die Zollbeamten dann 60 000 Tabletten, mehr als 2...

