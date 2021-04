Kriminalität : Zoll hebt Drogenlabor aus: Mutmaßliche Täter festgenommen

Zollfahnder haben in Hamburg ein Amphetaminlabor entdeckt und zwei mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen.

Hamburg | Gegen diese lagen Haftbefehle vor. Die Fahnder hätten am Dienstag drei Wohnungen und eine Geschäftsadresse in Hamburg sowie ein Objekt in Niedersachsen durchsucht, teilte der Zoll am Freitag mit. In einer Wohnung in Hamburg-Harburg spürten die Zollbeamten ein Labor auf, in dem vermutlich Amphetamin hergestellt wurde. Insgesamt wurden 1,5 Kilogramm ...

