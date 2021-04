Kriminalität : Zoll: Fünf Kilogramm Marihuana im Koffer von Taxi-Fahrgast

Ganz elegant im Taxi hat ein 19-Jähriger knapp fünf Kilogramm Marihuana nach Kiel bringen wollen.

Rumohr | Bei einer routinemäßigen Kontrolle auf dem Parkplatz Rumohr an der Autobahn 215 (Dreieck Bordesholm - Kiel) fanden Zöllner bereits am Dienstagabend das in fünf Tüten verpackte Rauschgift im Koffer des Fahrgasts. Das Taxi war zum Festpreis von 300 Euro von Bremen nach Kiel unterwegs, teilte der Zoll am Freitag mit. Der junge Mann habe erklärt, auf dem ...

