Prozesse : Zirkus-Elefantin Gitana bleibt weiter in belgischem Zoo

Die Beschlagnahme und der Abtransport der afrikanischen Elefantenkuh Gitana aus einem Zirkus in Norderstedt 2013 waren spektakulär, der Notverkauf an einen belgischen Zoo umstritten. Doch die Chancen des Besitzers, das Tier zurück zu bekommen, stehen schlecht.

Avatar_shz von dpa

26. Juni 2020, 14:24 Uhr

Die vor rund sieben Jahren in einem Norderstedter Zirkus beschlagnahmte afrikanische Elefantenkuh Gitana wird voraussichtlich in ihrem neuen Zuhause, einem belgischen Zoo mit umfangreichem Freigehege, bleiben können. Das deutete am Freitag eine Zivilkammer des Kieler Landgerichts in mündlicher Verhandlung an. Demnach würde die Klage gegen das Land Schleswig-Holstein auf Herausgabe des Elefanten abgewiesen. Das Urteil soll Mitte Juli (16. 07.2020) verkündet werden. Der von einer Kieler Staatsanwältin betriebene Notverkauf des Tieres hätte so Bestand, obwohl dem Besitzer kein rechtliches Gehör eingeräumt worden sein soll.

Die Staatsanwältin muss sich seit Anfang Oktober vor dem Kieler Landgericht wegen Rechtsbeugung verantworten. Sie soll Tierhaltern in zehn Fällen vorsätzlich keine Möglichkeit zum Widerspruch gegen die Veräußerung der Tiere eingeräumt haben. Der Fall der Anfang Mai 2013 beschlagnahmten und zwei Monate später verkauften Elefantenkuh gehört aber nicht zu den angeklagten Fällen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Itzehoe will noch im Juli entscheiden, ob sie auch in diesem Fall Anklage erheben wird.

Gitana war nach Anzeigen von Tierschützern beschlagnahmt worden. Sie rügten massive Haltungsfehler - Ankettung, Einzelhaltung, sogenanntes Weben der Elefantin und eine schlechte Futterversorgung.

Nach Auffassung der Zivilrichterin bleibt der Notverkauf wirksam, selbst wenn es dabei Verfahrensfehler gegeben haben sollte. Die Notveräußerung sei ein Hoheitsakt. Dies gelte auch, wenn man zugunsten der Klägerseite unterstelle, eine Anhörung über die Notveräußerung habe nicht stattgefunden, sagte die Richterin. Die Klage sei daher aus ihrer Sicht insgesamt unbegründet und das Tier nicht herauszugeben.

Für den Kläger sprach dessen Rechtsanwalt Ernst Fricke von einer Entscheidung außerhalb der Legalität. Die Staatsanwältin habe wissentlich einen damaligen Beschluss des Landgerichts unterlaufen, demzufolge die Elefantenkuh unter Auflagen bei ihrem Besitzer hätte bleiben können.